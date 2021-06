Jan-Lennard Struff donnerte Aufschläge übers Netz, suchte mutig die Flucht nach vorne und gewann mit seinem Kampfgeist die Herzen des Publikums - am Ende schlich der 31 Jahre alte Warsteiner aber doch bitter enttäuscht vom Court Suzanne-Lenglen.

Struff hat bei den French Open das Viertelfinale verpasst. Er unterlag dem Argentinier Diego Schwartzman am Montag (07.06.2021) im Achtelfinale mit 6:7 (9:11), 4:6, 5:7 und vergab die Chance auf seinen erstmaligen Einzug in die Runde der letzten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier.

Warten auf erstes Grand-Slam-Viertelfinale geht weiter

Struff, der in Paris sein 30. Major-Turnier spielte, hätte Alexander Zverev folgen können, der am späten Sonntagabend vorgelegt hatte. Zwei deutsche Profis im Viertelfinale von Roland Garros gab es zuletzt 1996 mit Michael Stich und Bernd Karbacher.

Sieben Satzbälle nicht genutzt

Struff legte gegen den an Nummer zehn gesetzten Sandplatzspezialisten Schwartzman im ersten Satz beeindruckend los, zog schnell auf 5:1 davon, doch dann kam Schwartzman zurück.

Der langjährige Davis-Cup-Spieler Struff zeigte einen großen Kampf, ließ insgesamt aber sieben Satzbälle aus. Und der Argentinier besaß auch in der entscheidenden Phase des zweiten Durchgangs die besseren Nerven. Struff agierte im dritten Satz unverdrossen und glich einen 0:4-Rückstand aus, schaffte die Wende aber nicht mehr.

Erstes Halbfinale für Zverev in Paris?

Zverev spielt am Dienstag gegen den ungesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina um seinen ersten Halbfinaleinzug beim Sandplatzklassiker in der französischen Hauptstadt.

Gauff als jüngste Spielerin seit 2006 im Viertelfinale

Die 17 Jahre alte Cori Gauff hat bei den French Open in Paris das Viertelfinale erreicht. Die Amerikanerin gewann am Montag gegen Ons Jabeur aus Tunesien in nur 53 Minuten überraschend deutlich mit 6:3, 6:1 und überstand damit erstmals bei einem der vier Grand-Slam-Turniere das Achtelfinale.

Gauff ist die jüngste Viertelfinalistin bei einem Grand-Slam-Turnier seit der Tschechin Nicole Vaidisova in Paris 2006. Im Kampf um den Halbfinal-Einzug bekommt es die Amerikanerin nun mit der Tschechin Barbora Krejcikova zu tun, die gegen Gauffs Landsfrau Sloane Stephens mit 6:2, 6:0 gewann.

Gauffs bisherige Bestleistungen bei Grand-Slam-Turnieren waren die Achtelfinals in Wimbledon (2019) und bei den Australian Open (2020). Ende Mai hatte sie ihr erstes Sandplatz-Turnier auf der WTA -Tour in Parma gewonnen.

sid/dpa | Stand: 07.06.2021, 16:23