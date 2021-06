French Open: Fokussierter Zverev bereit für den großen Triumph

Zwei Siege fehlen Alexander Zverev noch, um sich seinen Traum vom Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier zu erfüllen. Zwei Siege, die ihn einreihen würden in die Riege der ganz großen deutschen Tennis-Stars. Eine Halbfinal-Teilnahme bei einem der großen vier Turniere ist aller Ehren wert, doch der 24-Jährige gönnt sich keine Pause.

"Klar, ich bin froh, dass ich im Halbfinale bin. Aber ich mache keine Freudentänze, das Turnier ist noch nicht vorbei."

— Alexander Zverev

Eistonne und Aufschlagtraining

Er zeigt sich in Paris sehr fokussiert und absolvierte am Mittwoch ein längeres Training sowie die übliche Regenerationseinheit in der Eiskammer, um sich auf das Semifinale gegen den Griechen Tsitsipas vorzubereiten. "Mein Tank ist ja noch nicht so leer", sagte Zverev nach seinem am Ende ungefährdeten Dreisatz-Sieg im Viertelfinale gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Anschließend ging der Weltranglisten-Sechste direkt wieder auf den Platz, um noch ein wenig am Aufschlag zu arbeiten.