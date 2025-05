Roland Garros 2025 Licht und Schatten bei Swiateks Auftakt Stand: 26.05.2025 15:21 Uhr

Alle Augen waren auf den French-Open-Auftakt der zuletzte schwächelnden dreifachen French Open-Siegerin Iga Swiatek gerichtet. Rebecca Sramkova stellte sie immer wieder vor Probleme, doch die Polin gewann am Ende deutlich in zwei Sätzen (6:3, 6:3).

Von Julie Bärthel

Die erste Runde ist besonders tricky, das Sprichwort hat sich auch bei der dreimaligen French-Open-Siegerin Iga Swiatek bewahrheitet. Gegen die aktuelle Nummer 42 der Welt, die Slowakin Rebecca Sramkova, wechselten sich Stärke und Schwächephasen der Favoriten in regelmäßigen Abständen ab. "Das war kein einfaches Spiel. Sie hat sehr befreit aufgespielt. Ich musste aktiv bleiben und meine Stärken ausspielen. Ich bin happy mit meiner Performance" , resümierte die sichtlich erleichterte Swiatek nach dem Auftaktsieg.

Bei den diesjährigen Australian Open war die Begegnung der beiden Frauen noch eine klare Sache. Mit 6:0 und 6:2 marschierte die Polin über ihre Gegnerin hinweg in die 3. Runde. Doch der Nimbus der Unbesiegbarkeit auf Sand ist weg, zu viele deutliche und überraschende Niederlagen gab es zuletzt. Zum Beispiel in Rom, als sie in der 3. Runde gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins mit 1:6, 5:7 verlor.

Nimbus der Unbesiegbarkeit auf Sand ist vorerst verloren

Umso wichtiger schien ein guter Start auf dem gut gefüllten Court Philippe-Chatrier. Und der gelang, jedenfalls in Teilen. Die Aufschläge der 23-Jährigen passten von Beginn an, zum Leidwesen der Polin aber auch die der Gegnerin. Es brauchte eine Weile bis die "Sandkönigin" ihren Return-Rhytmus gefunden hat, in der Zwischenzeit waren es vor allem die durckvollen, genauen Vorhände die erfolgreich waren.

Trotz der engen Partie ließ sich die an fünf gesetzte Swiatek nicht beirren und behielt ihre positive Körpersprache bei. Das führte nach 34 Minuten zum ersten Break (4:3). Danach wuchs der Frust bei der Slowakin sichtbar und das nutzte Swiatek und sicherte sich den ersten Durchgang mit ihrem zweiten Satzball (6:3).

Wie ausgetauscht: Swiatek mit Fehlstart im zweiten Satz

Den Start in den zweiten Satz verschenkte die Favoritin mit einer Reihe an unnötigen Fehlern. Sramkova nahm das Geschenk dankend an und feierte ihr erstes Break der Partie. Danach drehte die Außenseiterin richtig auf, spielte präzise an die Linien und brachte Swiatek ins Grübeln.

Doch die behielt die Nerven. Es zeigte sich erneut die Weltklasse der zuletzt schwächelnden Sandplatz-Dominatorin der letzten Jahre. Aggressive Returns, gute Beinarbeit und eine bessere Länge in den Schlägen drehten den zweiten Satz im Eiltempo. Nach einer Stunde und 24 Minuten nutzte Swiatek einen Fehler der Slowakin und meisterte die Auftakthürde bei ihrem Lieblingsturnier.