Nein, durchweg positive Erinnerungen hat Laura Siegemund nicht an die French Open 2020, die coronabedingt im nasskalten Herbst stattfanden. Klar, ein super Ergebnis sei das gewesen. Viertelfinale - ihr bestes Grand-Slam-Resultat überhaupt. Und doch erinnert sich sie heute vor allem an den Schmerz. " Es war ein sehr harter Kampf, denn ich hatte damals enorme Rückenprobleme ", sagte Siegemund, 33, im Gespräch mit der Sportschau.

In Runde drei gegen die Kroatin Petra Martic stand sie vor dem Aus, wurde am Rücken behandelt und kämpfte sich am Ende doch in die zweite Woche des wichtigsten Sandplatzturniers. Allein schon deshalb ist Siegemund nun gern in die französische Hauptstadt zurückgekehrt. Am Dienstag ist sie mit ihrem Freund und Trainer Antonio Zucca und ihrem Physiotherapeuten mit dem Auto aus Stuttgart angereist.

Knieprobleme verhindern optimale Vorbereitung

Die Vorzeichen 2021 sind ähnlich für die Weltranglisten-54. Wirklich fit ist Siegemund auch diesmal nicht. "I ch hatte in den vergangenen Wochen leider wieder Knieprobleme und konnte im Vorfeld der French Open nicht die Vorbereitung abspulen und Turniere spielen, die ich mir erhofft hatte ", erklärt Siegemund, die trotz Meldung in Belgrad und Straßburg kurzfristig zurückziehen musste. In Paris hofft sie nun dennoch auf einen Lauf.

Den Prototyp eines Laufs hatte Siegemund 2017, als sie zwischen April und Mitte Mai auf Asche fünf Top-Ten-Spielerinnen besiegte und beim Turnier in Stuttgart sensationell den Titel gewann. Sie galt dann schnell als Geheimfavoritin für Paris. Es kam anders, ganz anders.

Beim Vorbereitungsturnier in Nürnberg zog sich Siegemund eine schwere Kreuzbandverletzung zu; eine komplexe Verletzung, bei der auch andere Bänder beschädigt waren. Es folgten Rehamaßnahmen und ein Jahr Pause. Zwischenzeitlich war sie jenseits der Top 350 platziert, 2019 folgte die Rückkehr in die Top 100.

2020 war das erfolgreichste Grand-Slam-Jahr für Siegemund

2020 zahlten sich die harte Arbeit und die Geduld aus. Nach der sechsmonatigen coronabedingten TurnierPause gewann Siegemund, die ohnehin sehr gut Doppel spielt (sechs Titel), an der Seite der Russin Vera Zvonareva den Titel bei den US Open. Nur zwei Wochen später folgte ihr Einzellauf in Paris.

Laura Siegemund jubelt bei den French Open 2020

Nun, wo die Tenniswelt wieder nach Paris schaut, macht Siegemund also das Knie zu schaffen. Doch Siegemund weiß nicht nur aus Erfahrung, mit Rückschlägen umzugehen. Sie hat einen Bachelor in Psychologie, wird von Verbänden und Firmen für Vorträge über mentale Stärke gebucht und möchte nach der sportlichen Karriere in diesem Themenbereich weiterarbeiten. Sie weiß, wovon sie redet.

Siegemund und der Wunsch nach Konstanz

Im Jahr 2020 war Siegemund die erste Deutsche seit Steffi Graf, die die inoffizielle Juniorinnen- WM , den Orange Bowl, in Florida gewann. Die Erwartungen an sie waren dann auch groß, womöglich zu groß. Ein Jahrzehnt später spielte sie kaum noch Tourtennis und kehrte erst nach einer langen Pause zurück.

Heute formuliert Siegemund Ziele nur noch mit einiger Vorsicht: " Ich wünsche mir, dass ich körperlich gesund bleibe und Konstanz in den Turnier- und Trainingsablauf hineinbekomme für den Rest von 2021 - das war doch die vergangenen Wochen recht holprig. Dann glaube ich auch, dass ich wieder gute Ergebnisse einfahren kann. "

Keine leichte Aufgabe in Runde eins

Die Verantwortlichen des französischen Tennisverbands planen mit Zuschauern, rund 35 Prozent der Kapazitäten könnten ausgeschöpft werden. Zum Viertelfinale sollen gar 5.000 Fans zugelassen werden. Für Siegemund wird die Aufgabe in Runde eins auch vor diesem Hintergrund keine leichte.

Sie trifft auf Lokalmatadorin Caroline Garcia, die sich sportlich kürzlich erst von ihrem omnipräsenten Vater und Trainer getrennt hat und an einem guten Tag eine der besten Spielerinnen der Welt sein kann. Mental aber wirkt Garcia nicht immer gefestigt, auch das könnte eine Rolle spielen.

Siegemund ist eine von nur drei deutschen Spielerinnen in Paris

Siegemund wird mit der Stimmung umzugehen wissen. Auf dem Platz ist sie eine Kämpferin, emotional und bisweilen anstrengend für ihre Gegnerin. Und auf dem roten Belag geht ohnehin immer was für Siegemund, sie ist eine Sandplatzwühlerin. In Runde zwei könnte die an 16 gesetzte Niederländerin Kiki Bertens auf Siegemund warten. Bertens ist auf Sand eigentlich eine Bank, aber nach einer Verletzung noch nicht wieder in Topform.

Es ist also durchaus etwas drin für Laura Siegemund, sie sagt: " Ich hoffe natürlich, dass ich an 2020 anknüpfen kann. " Dem deutschen Tennisbund würde das gut zu Gesicht stehen. In Angelique Kerber, Andrea Petkovic und eben Siegemund sind nur drei Spielerinnen im Hauptfeld vertreten. So wenige Teilnehmerinnen hatte der DTB zuletzt 1979.

