Roland Garros 2025 French Open - Wickmayers schmerzhafter Abschied aus Paris

Wer ist weiter, wer ist raus? Alle News von Tag 3 beim Grand-Slam-Turnier in Paris aktuell und kompakt.

Azarenka lässt Wickmayer keine Chance

Yanina Wickmayer - Victoria Azarenka 0:6, 0:6

So stellt man sich einen Abschied von der großen Bühne sicher nicht vor, aber: Auch im Frauen-Tennis gibt es keine Geschenke. Die 35 Jahre alte Belgierin Yanina Wickmayer, die angekündigt hatte, in diesem Sommer ihre Karriere zu beenden, kassierte gegen die Belarusin Victoria Azarenka in nur 48 Minuten die Höchstrafe im Tennis. Dennoch: Wickmayer dürfte trotz dieser Abfuhr stolz auf ihre Karriere zurückblicken. Im April 2010 stand sie sogar auf 12. Platz der Weltrangliste. Zuletzt wurde sie allerdings auf Rang 1.113 der Weltrangliste geführt, konnte nur aufgrund ihres Protected Ranking ein letztes Mal an den French Open teilnehmen. Nach der Geburt ihrer Tochter hatte die Antwerpenerin 2022 ihr Comeback gefeiert.