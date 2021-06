Serena Williams - Plötzlich doch wieder Favoritin

So könnte am Ende Williams' immense Erfahrung doch noch den Unterschied machen. Bereits vor 19 Jahren hat sie bei den French Open den Titel geholt, diesen Triumph in den Jahren 2013 und 2015 wiederholt. 2016 stand sie noch einmal im Finale - danach kam ihre Babypause.

Rekordjagd nach Babypause

Dass sie nach der Geburt ihrer Tochter überhaupt wieder auf die Tour zurückgekehrt ist, hängt eng zusammen mit Courts Grand-Slam-Rekord. Seit 2018 jagt Williams dem einen noch fehlenden Titel hinterher - bisher vergeblich. Vier Mal scheiterte sie erst im Finale. Bei den French Open musste sie zweimal verletzt aufgeben und verlor 2019 in der dritten Runde gegen Sofia Kenin.

Jetzt steht Williams immerhin schon im Achtelfinale, wo sie am Sonntag auf die an Position 21 gesetzte Jelena Rybakina trifft. Auf dem Papier ist die Kasachin schon beinahe die schwierigste Aufgabe in der unteren Hälfte des Turnierbaums. Dort ist nach Williams (Position 7) Victoria Azarenka (15) die bestplatzierte Konkurrentin. Der Weg ins Finale scheint also machbar - und vielleicht schließt Williams am Ende ja sogar ihren Frieden mit dem ungeliebten Aschebelag.

Stand: 04.06.2021, 22:12