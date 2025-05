Update Roland Garros 2025 French Open - Korpatsch muss sich geschlagen geben Stand: 26.05.2025 14:19 Uhr

Wer ist weiter, wer ist raus? Alle News von Tag 2 beim Grand-Slam-Turnier in Paris aktuell und kompakt.

Bittere Pille für Korpatsch

Tamara Korpatsch - Yuliia Starodubtseva 6:2, 1:6, 4:6

Die Enttäuschung, der Frust, standen ihr ins Gesicht geschrieben: Tamara Korpatsch ist nach über zwei Stunden hartem Kampf in der 1. Runde ausgeschieden. Eine bitte Pleite, nachdem sich die 30-Jährige nervenstark durch die Qualifikation gekämpft hatte. Korpatsch war eigentlich auf dem aufsteigenden Ast - nach Verletzungssorgen und sportlich schwächeren Zeiten. Auf Weltranglistenplatz 148 ist sie mittlerweile abgerutscht. Aber: In der vergangenen Woche hatte Korpatsch sogar ein Challenger-Turnier in der Slowakei gewonnen, was ihr neues Selbstvertrauen gegeben hatte. Die jüngsten Erfolge machten sich zunächst auch bemerkbar. Mit ihrer aggressiven und mutigen Spielweise hat die gebürtige Hamburgerin die Ukrainerin Yuliia Starodubtseva (Nr. 81) in Satz eins dominiert, danach verlor sie aber den (taktischen) Faden und gab das überaus enge Spiel noch aus der Hand.

Rabenschwarzer Vormittag für Navarro

Jessica Bouzas Maneiro - Emma Navarro 6:0, 6:1

Wenn die Nummer 9 der Setzliste in der ersten Runde nur ein Spiel gewinnt und sich mit solch einer krachenden Niederlage aus dem Turnier verabschiedet, ist eine kleine Sensation perfekt: Es war wohl einer dieser Tage für die US-Amerikanerin Emma Navarro, die sie am liebsten aus dem Kalender streichen würde. Es sollte der 24 Jahre alten New Yorkerin nichts, aber auch gar nichts gelingen - ein rabenschwarzer Vormittag. Die Weltranglisten-68. Jessica Bouzas Maneiro aus Spanien konnte ihr Glück kaum fassen und steht überraschend in der 2. Runde.