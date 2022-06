French Open - Swiatek stürmt als Favoritin ins Finale gegen Gauff

Gauff ist die jüngste Teilnehmerin eines Grand-Slam-Finals seit Maria Scharapowa 2004 in Wimbledon. Die Weltranglisten-23. setzte sich in ihrem Halbfinale 6:3, 6:1 gegen die ungesetzte Italienerin Martina Trevisan durch, agierte nervenstark und bestach mit ihrem kraftvollen Spiel.

"Ich stehe noch leicht unter Schock, es ist schwer zu beschreiben, was ich fühle" , sagte Gauff kurz nach dem Match überglücklich. "Vor dem Finale versuche ich, ganz entspannt zu sein. Es gibt so viele wichtigere Dinge gerade in der Welt, ich versuche es als ganz normales Match anzugehen."

"Besonderer und emotionaler Moment"

Die klare Favoritin am Samstag (Live-Ticker bei sportschau.de) ist aber Swiatek, die ihren zweiten Finaleinzug in Paris mit einem 6:2, 6:1-Erfolg in nur 64 Minuten gegen die Russin Darja Kassatkina klarmachte.

"Es ist ein ziemlich besonderer und emotionaler Moment für mich" , sagte Swiatek anschließend: "Ich liebe es, hier zu spielen und bin dankbar dafür, erneut das Finale spielen zu dürfen."

34 Spiele in Folge gewonnen

Swiatek setzte ihre beeindruckende Erfolgsserie fort. Die Turniersiegerin von 2020 hat nun 34 Matches in Folge gewonnen. Einzig Venus Williams kann seit Beginn des 21. Jahrhunderts eine noch um ein Match längere Serie vorzuweisen, die im Jahr 2000 beim Turnier in Linz zu Ende ging.

Iga Swiatek aus Polen jubelt über ihren Sieg bei den French Open