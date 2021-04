Die French Open der Tennisprofis sind wegen des landesweiten Lockdowns in Frankreich Medienberichten zufolge um eine Woche verschoben worden. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete, dass das Grand-Slam-Turnier in Paris nun vom 30. Mai bis 13. Juni ausgetragen werden soll - und beruft sich dabei auf Quellen aus der Turnier-Organisation. Auch die große französische Sportzeitung L'Equipe vermeldete den neuen Termin für das Sandplatz-Spektakel, das nun eine Woche später als der ursprünglich geplante Auftakt am 23. Mai starten soll.

Landesweiter Lockdown in Frankreich bis Anfang Mai

Mit der Verlegung soll erreicht werden, dass mehr Fans die Anlage am Bois de Boulogne besuchen können. Die Entscheidung kam nicht überraschend. Die französische Regierung hatte bereits mit den Veranstaltern über eine "Verzögerung von ein paar Tagen" diskutiert. Sportministerin Roxana Maracineanu hatte im Sender "France Info" entsprechende Überlegungen bestätigt.

In ganz Frankreich sind seit dem vergangenen Wochenende aufgrund der hohen Inzidenzzahlen strengere Corona-Maßnahmen in Kraft, in Paris galten sie zum Großteil bereits zuvor. Der vierwöchige Lockdown in Frankreich soll planmäßig Anfang Mai enden.

Veranstalter von Roland Garros planen weiter mit Zuschauern

Im vergangenen Jahr waren die French Open um vier Monate auf September verschoben worden. Damals waren in Paris lediglich 1000 Zuschauer pro Tag auf der Anlage zugelassen.

Die French-Open-Organisatoren hatten zuvor den Willen bekräftigt, das Turnier zumindest mit einer eingeschränkten Zahl an Zuschauern ausrichten zu wollen. Der Präsident des französischen Tennisverbandes, Gilles Moretton, hatte in der vergangenen Woche betont, dass er sich trotz des landesweiten Lockdowns in Frankreich nicht vorstellen wolle, das größte Sandplatztzurnier komplett abzusagen.

red/sid | Stand: 07.04.2021, 23:30