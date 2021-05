French Open - Siegemund, Marterer und Gojowczyk ausgeschieden

Siegemund leistete sich zu viele einfache Fehler

Sie hatte bei windigen Bedingungen auf dem Court Suzanne-Lenglen Probleme mit ihrem Aufschlag und stellte die frühere Weltranglistenvierte Garcia zu selten vor Probleme. Die Französin zog trotz vieler enger Ballwechsel auf 5:2 davon. Siegemund leistete sich zu viele einfache Fehler und baute im zweiten Satz eher noch ab.

Damit ist aus deutscher Sicht nur noch Andrea Petkovic bei den Damen dabei. Petkovic steht am Dienstag vor einer schweren Erstrunden-Aufgabe gegen die an Nummer 18 gesetzte Tschechin Karolina Muchova. Sollte auch Petkovic scheitern, stünde im Stade Roland Garros erstmals seit 1958 keine deutsche Spielerin in der zweiten Runde.

Aus für Marterer und Gojowczyk

Zuvor waren am Montag auch bei den Männern zwei deutsche Spieler ausgeschieden. Der 25 Jahre alte Maximilian Marterer verlor in Paris gegen den Serben Filip Krajinovic mit 4:6, 1:6, 6:7 (3:7). Peter Gojowczyk, der kurzfristig als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, unterlag dem Italiener Gianluca Mager 2:6, 6:3, 4:6, 5:7.

Vier deutsche Herren schon raus

Mit Yannick Hanfmann und Oscar Otte am Tag zuvor sind damit bereits vier Deutsche in der Herren-Konkurrenz gescheitert. Nur Alexander Zverev schaffte durch einen Fünfsatz-Sieg gegen Otte am Sonntag den Sprung in die zweite Runde. Bei den Damen schied bislang Angelique Kerber aus. Insgesamt waren acht deutsche Herren und drei deutsche Damen im Stade Roland Garros im Hauptfeld dabei.

Federers gelungene Rückkehr

Die Favoriten gaben sich am zweiten Tag der French Open keine Blöße. Vor allem Roger Federer legte eine beeindruckende Rückkehr nach Paris hin. 487 Tage nach seinem letzten Match im Stade Roland Garros gewann der 39 Jahre alte Schweizer gegen den Usbeken Denis Istomin mit 6:2, 6:4, 6:3. Für Federer, der fast das komplette Jahr 2020 wegen zweier Knieoperationen verpasst hatte, war es im vierten Spiel in dieser Saison erst der zweite Sieg.

"Es hat Spaß gemacht, wieder hier zu spielen" , sagte Federer, der von den wenigen Zuschauern mit "Roger, Roger"-Sprechchören gefeiert wurde. Er bekommt es jetzt mit Marin Cilic aus Kroatien zu tun.

Auch der an Nummer zwei gesetzte Daniil Medwedew zog in die zweite Runde ein. Der Russe bezwang Alexander Bublik aus Kasachstan mit 6:3, 6:3, 7:5.

Swiatek beschenkt sich selbst zum Geburtstag

Bei den Damen schaffte die polnische Titelverteidigerin Iga Swiatek den Sprung in die zweite Runde. An ihrem 20. Geburtstag setzte sich die Überraschungssiegerin des vergangenen Jahres gegen Kaja Juvan aus Slowenien mit 6:0, 7:5 durch. Danach gab es für Swiatek auf dem Centre Court ein Ständchen der Zuschauer und einen Blumenstrauß.

dpa | Stand: 31.05.2021, 14:20