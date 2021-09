Finalsieg gegen Djokovic - Medwedew gewinnt US Open

Medwedew, 25, bezwang den Weltranglistenersten Djokovic am Sonntag (Ortszeit) in New York 6:4, 6:4, 6:4 und holte den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Zuvor hatte er die Endspiele bei den US Open 2019 und im Januar bei den Australian Open verloren.

"Sorry Novak und Fans. Wir wussten alle, was er heute versucht hat, zu erreichen" , sagte Medwedew in seiner Rede bei der Siegerehrung und sprach dann direkt zu seinem unterlegenen Kontrahenten. "Ich habe das noch nie zu jemandem gesagt, aber ich sage es jetzt zu dir: Für mich bist du der größte Tennisspieler der Geschichte."

Djokovic verpasste durch die überraschend deutliche Niederlage den Grand Slam aus Siegen bei allen vier Majors in einem Kalenderjahr. Das war zuletzt dem Australier Rod Laver 1969 gelungen. Djokovic muss sich zudem den Rekord für die meisten Major-Titel weiter mit Rafael Nadal und Roger Federer teilen. Alle drei stehen bei 20.