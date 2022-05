Zverev zieht ins Halbfinale bei Tennis-Turnier in Madrid ein

Der 25 Jahre alte Titelverteidiger schlug am Freitagabend (06.05.2022) den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:3, 7:5. Nach 1:55 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball. In München war er zuletzt noch an der Auftakthürde gescheitert, nun zeigte der Hamburger wieder aufsteigende Form.