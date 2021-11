Zverev sucht Gebrauchsanleitung gegen Djokovic

Ohne dass es in seinem Gespräch über Lego ging, wies der 24-Jährige auf einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Spiel mit kleinen Steinen und den kompliziertesten Tennis-Prüfungen hin: " Es sind immer Sekunden-Entscheidungen in solchen Matches. Du stehst auf dem Platz, mit den besten Spielern der Welt, und nach drei oder vier Stunden sind es Sekunden-Entscheidungen, die das Match entscheiden. "

Wie sehr er sich mit dem Olympia-Erlebnis vom Sommer noch verbunden fühlt, zeigt sich beim Saisonfinale daran, dass er fürs Training die Tokio-T-Shirts des Team D wählt. Dass er nun wieder auf Djokovic, den Australian-Open- und French-Open- sowie Wimbledon-Champion trifft, ist für den Hamburger eine logische Folge des Saisonverlaufs.

Zwei Sätze reichen, um das Werk zu vollenden

Im Viertelfinale der Australian Open, im Halbfinale der Sommerspiele und in der Vorschlussrunde der US Open hätten sie sich ja bei den anderen wichtigen Hartplatz-Events auch getroffen. Dass sich die Wege in den Runden mit der Endung -finale kreuzen, werde zur Gewohnheit.

Nur bei Olympia, bei seinem Titel bei den ATP Finals 2018 und 2017 in Rom war Zverev als Gewinner vom Platz gegangen, sieben Mal verlor er. Bei einem Grand Slam über drei Gewinnsätze bleibt Zverev den Nachweis schuldig, gegen Djokovic oder überhaupt einen Top-Ten-Spieler gewinnen zu können. Doch in Turin reichen wieder zwei Sätze, um das Werk zu vollenden.

Am liebsten will Alexander Zverev die Details am Samstag und Sonntag richtig machen und die Saison mit einer erneuten Titel-Feier abschließen. Dann wäre es vielleicht Zeit, sich eine (weitere) Pizza zu gönnen. " Pizza ist dann doch ein Schritt zu weit. Ich muss mich schon beherrschen können. Aber sobald das Turnier vorbei ist, hoffentlich Sonntagabend, gibt es dann eine Pizza ", hatte er über seine Ernährung gesagt. Mischa Zverev aber widersprach am Freitag: " Er hat eine Pizza gegessen. Er wollte es nur nicht zugeben."

dpa | Stand: 19.11.2021, 18:48