Finale in Montpellier: Bublik wartet auf Zverev

Im Endspiel am Sonntag trifft der an Nummer Eins gesetzte Zverev auf den Kasachen Alexander Bublik. Der Weltranglisten-35. setzte sich gegen den Serben Filip Krajinovic mit 6:4, 6:2 durch. Zverev winkt nun der 20. Titel seiner Karriere. Das Turnier in Montpellier hatte er bereits 2017 gewonnen. Damals gewann er neben dem Einzel auch das Doppel an der Seite seines Bruders Mischa.

Auch diesmal trat Alexander Zverev wieder im Doppel an, aber mit Marcelo Melo aus Brasilien. Doch das Duo kassierte zum Auftakt eine 3:6, 4:6-Niederlage gegen Jonathan Erich/Edouard Roger-Vasselin (Israel/Frankreich).

Quelle: dpa/sid/red