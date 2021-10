Rund ein Drittel der Tennis-Profis nicht geimpft

Tennisstar Kerber bekräftigt Fed-Cup-Teilnahme

Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber hat ihre Teilnahme am Finalturnier im Fed Cup noch einmal bekräftigt. Zwar hatte sie wegen eines Infekts ihre Teilnahme am WTA-Tennisturnier in Moskau in der vergangenen Woche abgesagt. | mehr