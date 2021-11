Peng Shuai: Klein und Petkovic kritisieren IOC

Petkovic hofft auf Kontakt von Shuai mit der WTA

Ohne den IOC-Chef namentlich zu nennen, sagte die Tennisspielerin Andrea Petkovic in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung": " Was soll ich dazu sagen? Es scheint so offenkundig. Die Winterspiele finden in China statt , er ist der Erste, der mit Peng Shuai redet, ich glaube, das bedarf keines Kommentars ."