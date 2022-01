"Massive Ohrfeige" – Pressestimmen zu Djokovic

Schweiz:

"Aargauer Zeitung": "Extrawurst für Novak Djokovic ist eine bodenlose Frechheit und der Höhepunkt seiner Selbstinszenierung"

"Tagesanzeiger": "Djokovic hätte es in der Hand gehabt, die Kontroverse zu verhindern. Er erschwert dem Sport mit seiner Weigerung, sich impfen zu lassen, die Zeit der Pandemie zusätzlich. (...) Er hat sich längst zu einem Kämpfer entwickelt, der umso stärker wird, je grösser die Widrigkeiten sind, die er antrifft. Und ist daran, auch die letzten Rekorde zu brechen, die ihm noch nicht gehören. Dass er das nach dem Leitsatz des italienischen Philosophen Niccolò Machiavelli tut – der Zweck heiligt die Mittel –, muss ja nicht jeder gut finden."

Spanien:

"Marca": "Am Ende hatten wirtschaftliche und sportliche Interessen – die Tatsache, den Weltbesten in Australien zu haben – Vorrang vor den Gesundheitsvorschriften, die jeder nach den Gesetzen seines Landes einhalten muss angesichts einer Pandemie, die die Welt seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat."

"El Mundo": "Die Behörden des Bundesstaates Victoria, die prinzipiell zögerlich sind, Ausnahmen zu gewähren, unterstützten das Zugeständnis an Djokovic. All dies geschieht inmitten einer Welle von Ansteckungen in der Bevölkerung, die die Krankenhäuser in Melbourne unter Druck gebracht hat."

dpa | Stand: 05.01.2022, 10:59