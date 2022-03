Tennis: Zverev im Achtelfinale von Miami

Schlechter Start ins Jahr

"Ich bin froh, dass ich ein wenig meinen Rhythmus finde, dass die Siege einfacher werden. Es wird von jetzt an schwierig, aber ich bin bereit" , sagte Zverev. In seinem Auftaktmatch in Miami hatte er beim Dreisatzsieg über den Kroaten Borna Coric deutlich mehr Mühe gehabt.

Für Zverev verlief das Jahr bisher nicht wie gewünscht. Zwar führte der 24-Jährige das deutsche Davis-Cup-Team zum Auswärtssieg im Qualifikationsspiel in Brasilien. Zum ansonsten wenig erfolgreichen Abschneiden kam seine Sperre auf Bewährung, nachdem er beim Turnier in Acapulco mit seinem Schläger auf den Schiedsrichterstuhl eingeschlagen hatte.

Quelle: dpa