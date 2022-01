Djokovic und die Australian Open: Alles, was man wissen muss

Novak Djokovic sitzt in einem Hotel in Melbourne fest und kämpft um seine Einreise nach Australien. Der Serbe will bei den Australian Open teilnehmen, scheint die Bedingungen aber nicht zu erfüllen. Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass er "nicht gegen Covid-19 geimpft" ist. | mehr