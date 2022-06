Drei Bänder gerissen - Zverev bereits operiert

" Wir alle haben unsere eigene Reise im Leben. Das ist ein Teil von meiner ", schrieb Zverev. Kommende Woche wird er als Nummer zwei so gut in der Weltrangliste platziert sein wie noch nie zuvor in seiner bisherigen Laufbahn.

Zverevs Karriere bisher kaum von Verletzungen beeinflusst

Begleitet von seinem Vater und Trainer Alexander senior hatte sich Zverev am frühen Montagabend von Davis-Cup-Arzt Tim Kinateder in München untersuchen lassen. Dabei sollte geklärt werden, ob außer dem Riss mehrerer Seitenbänder noch mehr im Fuß kaputt gegangen war. Der Olympiasieger war am Freitag in Paris gegen Ende des zweiten Satzes im Halbfinale gegen den Spanier Rafael Nadal mit dem rechten Fuß umgeknickt und hatte im Stade Roland Garros aufgeben müssen.