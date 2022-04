Tennis in Wimbledon angeblich ohne Profis aus Russland und Belarus

Grund ist der seit dem 24. Februar dauernde Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der vom belarusischen Diktator Alexander Lukaschenko unterstützt wird.

Russland kritisierte die Entscheidung scharf. "Ein weiteres Mal werden Sportler zu Geiseln irgendwelcher politischer Befangenheiten, politischer Intrigen, feindlicher Handlungen gegen unser Land gemacht. Das ist nicht hinnehmbar" , sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge.

Organisatoren lehnen Vorschlag aus Politik ab