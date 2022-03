Koepfer dreht Erstrunden-Partie bei Tennis-Masters in Indian Wells

Neben Alexander Zverev, der durch ein Freilos erst beim Zweitrunden-Duell mit Tommy Paul aus den USA im Einzel-Wettkampf loslegt, sind noch Dominik Koepfer und Oscar Otte dabei. Koepfer brauchte am Freitag (11.03.2022, Ortszeit) eine Energieleistung für das 2:6, 7:5, 6:4 gegen den Franzosen Benoit Paire.

Der 27-Jährige aus Furtwangen wehrte dabei vier Matchbälle ab. Bei dem mit 8.584.055 US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in Kalifornien trifft Koepfer in der zweiten Runde nun auf den Russen Andrej Rublew.

Otte schlägt Gasquet

Zuvor hatte bereits Oscar Otte seine Erstrundenbegegnung gewonnen. Otte besiegte den Franzosen Richard Gasquet 6:2, 1:6, 6:3. Er trifft in der nächsten Runde auf den an Nummer elf gesetzten Polen Hubert Hurkacz.

Philipp Kohlschreiber schied bei dem Masters als erster der deutschen Tennis-Profis aus, im Laufe des Tages folgten noch Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff. Der 38 Jahre alte Augsburger Kohlschreiber unterlag Emil Ruusuvuori aus Finnland 3:6, 3:6. Altmaier musste sich dem Qualifikanten Steve Johnson aus den USA 3:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben.

Struff verlor gegen John Millmann aus Australien 6:7 (6:7), 4:6. Die Veranstaltung in Indian Wells zählt zu den wichtigsten Tennis-Turnieren auf der ATP-Tour.

Kerber besiegt Chinesin Zheng

Angelique Kerber hat ihr erstes Tennis-Match in diesem Jahr gewonnen und ist in die dritte Runde eingezogen. Kerber besiegte die Chinesin Qinwen Zheng mit 6:2, 5:7, 6:4. Kerber hatte zuletzt im Oktober ebenfalls in Indian Wells ein Spiel auf der WTA -Tour gewonnen.

Quelle: dpa