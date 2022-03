Kerber und Struff scheitern in Miami

Für Daniel Altmaier (Kempen) lief es nicht besser. Der 23-Jährige musste nach einem 4:6, 4:6 gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Jeffrey John Wolf ebenfalls in der ersten Runde die Segel streichen.

Zuvor war bereits Dominik Koepfer beim Masters in der ersten Runde nach einer 7:6 (10:8), 4:6, 4:6-Niederlage gegen den Amerikaner Mackanzie McDonald ausgeschieden. Oscar Otte (Köln) hingegen erreichte die zweite Runde durch einen 6:3, 6:4-Erfolg gegen den Qualifikanten Mitchell Krueger aus den USA. Der an Nummer zwei gesetzte Olympiasieger Alexander Zverev hat ein Freilos in der ersten Runde.

Quelle: dpa