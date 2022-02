Tennis | WTA-Tour

Erstrunden-Aus für Kerber und Petkovic in Doha

Stand: 21.02.2022, 20:00 Uhr

Angelique Kerber ist auch beim Tennis-Turnier in Doha gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins musste sich Jil Teichmann aus der Schweiz mit 6:4, 3:6, 2:6 geschlagen geben und wartet damit immer noch auf ihren ersten Sieg in diesen Jahr.