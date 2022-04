Billie Jean King Cup: Kerber verliert Auftakt in Kasachstan

Kerber mit nervösem Spiel - trotz Gewinn von Satz eins

Nach nervösem Beginn mit insgesamt drei Breaks auf beiden Seiten fand Kerber ihre Sicherheit und zog auf 5:1 davon. Putinzewa schlug angesichts mehrerer leichter Fehler sichtbar frustriert auf ihren Schläger, Kerber blieb cool und nutzte ihren zweiten Satzball.

Bereits zweimal hatte Kerber, in der Weltrangliste auf Positon17, ihre kasachische Gegnerin klar bezwungen. Doch im zweiten Durchgang stieg die Fehlerquote bei der 34-Jährigen, Putinzewa gewann an Souveränität und sicherte sich fünf Spiele in Serie zum 5:1. Ruhig redete Team-Kapitän Rainer Schüttler auf Kerber ein, nach fünf abgewehrten Satzbällen musste die deutsche Nummer eins aber den Ausgleich hinnehmen.

Und auch im entscheidenden Durchgang kam sie zunächst nicht ins Spiel, lag schnell 0:3 hinten. Kerber kämpfte, feierte den ersten Spielgewinn mit einem lauten Schrei. Doch die emotionale Wende blieb aus, nach einem Rückhand-Fehler war das 0:1 perfekt.

Quelle: dpa