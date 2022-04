Alexander Zverev steht in Monte Carlo im Achtelfinale

Nach einem Freilos in der ersten Runde setzte sich der 24 Jahre alte Hamburger am Mittwoch (13.04.2022) in seinem Auftaktmatch in der zweiten Runde gegen den Argentinier Federico Delbonis mit 6:1, 7:5 durch und hat weiterhin alle Chancen auf den Turniersieg im Fürstentum. Seinen dritten Matchball nutzte er am Abend zum Sieg, der ihn im zweiten Satz doch einige Mühe kostete.

"Im ersten Match kann nicht immer alles perfekt laufen. Ich bin froh, dass ich gewonnen habe. Ich will einfach nur Matches gewinnen" , sagte Olympiasieger Zverev bei "Sky". Er ist nach dem überraschend frühen Ausscheiden des Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic der am höchsten platzierte Spieler im Feld. Djokovic war bereits am Dienstag bei dem Sandplatz-Turnier am Spanier Alejandro Davidovich Fokina gescheitert.