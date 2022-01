Über die Teilnahme des Serben wurde seit Wochen spekuliert. An dem Grand-Slam-Turnier in Australien dürfen eigentlich nur vollständig geimpfte Spielerinnen und Spieler teilnehmen. Sonderbefreiungen sollen ausschließlich aus medizinischen Gründen erteilt werden. Djokovic selbst lässt seinen Impfstatus bislang unter dem Hinweis auf die Privatsphäre offen.

