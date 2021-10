Tennis in Indian Wells

"Natürlich bin ich glücklich. Phasenweise habe ich richtig gutes Tennis gespielt" , sagte Murray nach seinem Sieg gegen den hochtalentierten Alcaraz. Zudem habe er gespürt, voll wettbewerbsfähig zu sein, " was mir am meisten gefallen hat ". Bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 30 Grad hatte sich Murray leichtfüßig und dynamisch über den Platz bewegt. Murray steht mitten in seiner zweiten (Tennis)-Karriere.

Ob ihn diese nochmal ganz nach oben in der Weltrangliste führen wird, ist - auch aufgrund seines für einen Tennisprofi fortgeschrittenen Alters - eher fraglich. Derzeit ist Murray die Nummer 121 in der Welt und wird von vielen Turnierveranstaltern mit Wildcards versorgt, mit denen er ohne die nötigen Teilnahme-Voraussetzungen zu erfüllen an den Wettbewerben teilnehmen kann.

Vielmehr dürfte es ihm darum gehen, sich es noch einmal selbst zu beweisen, dass er mit seinem ausgeprägtem Kämpferherz einfach nicht klein zu kriegen ist. So still durch die Hintertür will sich Murray nicht verziehen. Er will es vor allem sich selbst noch einmal zeigen.

Murray gibt sich trotzig

In den Pausen zwischen den Seitenwechseln gegen Alcaraz benötigte Murray zwar eine mit Eis gefüllte Nackenrolle, um sich möglichst schnell herunterzukühlen. Aber um seine Fitness, die er für sein "Schachspiel" auf dem Court dringend benötigt, scheint es in diesen Tagen gut bestellt zu sein. Murrays Spiel lebt von Finesse, Gespür und der nötigen Portion Härte und Schnelligkeit - die er aber wohldosiert einsetzt.