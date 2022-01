Tennis-Star Novak Djokovic versucht mit allen Mittel, doch noch an den am 17. Januar beginnenden Australian Open teilnehmen zu können. Der 34-Jährige ist von den Bundesbehörden vor der Einreise am Flughafen festgesetzt worden und leitete daraufhin ein Bundesgerichtsverfahren ein, um im Land bleiben zu können. Seine Anwälte haben am Donnerstag (06.01.2022; Ortszeit) eine einstweilige Verfügung erwirkt, die besagt, dass er bis kommenden Montag im Land bleiben darf. Dann wird ein Gericht über den Fall entscheiden.

Darüber wird gestritten

Es geht um die Frage, ob Novak Djokovic eine Sondergenehmigung aus medizinischen Gründen erhalten hat, die es ihm erlaubt, an den Australian Open teilnehmen zu können. Denn die Einreisebestimmungen für Australien sind eindeutig. Menschen, die ein Visum besitzen und doppelt geimpft sind, können seit dem 15. Dezember wieder nach Australien einreisen.

Wer aber nicht doppelt geimpft ist, muss nachweisen, dass eine Immunisierung aus medizinischen Gründen unmöglich ist. "Jedermann, der nach Australien einreisen will, muss sich unseren strikten Einreisebestimmungen beugen" , sagt Innenministerin Karen Andrews, es gebe keinerlei Sonderbehandlungen.

Djokovic hat sich mehrfach geweigert, seinen Impfstatus offenzulegen. Der Serbe hatte vor seiner Reise nach Down Under in den sozialen Medien verkündet, dass er über die notwendige Sondergenehmigung für Australien verfüge. Woraus sich schließen lässt, dass er nicht geimpft ist.

Ministerpräsident Scott Morrison erklärte allerdings, Djokovic habe nie eine "medizinische Ausnahmebescheinigung" besessen. Er sei auch in längeren Verhören nie in der der Lage gewesen den Grenzschutzbeamten am Flughafen diesen medizinischen Nachweis zu erbringen. "Das Visum wurde gecancelt" , sagte Australiens Gesundheitsminister Greg Hunt. "Wenn jemandem das Visum gecancelt wird, muss er das Land verlassen. Ja, es ist hart. Aber es ist fair. Es ist eine Regelung für alle.“

Von den mehr als 3.500 Personen, die für die Australian Open nach Melbourne reisen, haben dem Turnierchef Craig Tiley zufolge 26 einen Antrag auf Einreise ohne Impfung gestellt. " Eine Handvoll ", so Tiley, sei genehmigt worden. Die Zeitung "The Age" berichtet, dass die Australian Border Force nun auch gegen mindestens einen weiteren ungeimpften Tennisspieler und einen Beamten ermittelt, der ebenfalls gegen die Grenzregeln verstoßen haben könnte.

Die politische Dimension

Der Bundesstaat Victoria hatte Djokovic die Sondergenehmigung nach Überprüfung durch zwei unabhängige Expertengremien offenbar erteilt. Den Grenzschutz verantwortet allerdings die Bundesregierung. Und die hat Ermessensspielraum. Eine frühere Infektion reiche nicht aus, lässt die Behörde auf ihrer generell Homepage wissen. "Zwei Dosen Impfstoff sind dann immer noch erforderlich, um als voll geimpft zu gelten.“ Somit durfte Djokovic nicht einreisen und musste in so genannte Einwanderungshaft ins Park Hotel in Carlton.