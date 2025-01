Davis Cup gegen Israel Marterer komplettiert das DTB-Team Stand: 16.01.2025 13:02 Uhr

Teamchef Michael Kohlmann hat Maximilian Marterer als fünften Davis-Cup-Spieler für das Qualifikationsduell gegen Israel nominiert.

Die Partie gegen Israel wird vom 31. Januar bis 1. Februar in Litauens Hauptstadt Vilnius ausgetragen. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Deutsche Tennis Bund (DTB) bekannt gegeben, dass Topspieler Alexander Zverev "aller Voraussicht nach" nicht zur Verfügung stehen werde, "da sein Turnierplan im Februar die Sandplatzturniere in Südamerika" vorsehe.

Nun erhielt Marterer den letzten Platz, zuvor hatte sich Kohlmann für Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz und Tim Pütz entschieden.

Marteres fünfte Nominierung

Für Marterer ist es die fünfte Davis-Cup-Nominierung. Zuletzt stand der Nürnberger 2024 in der Gruppenphase im chinesischen Zuhai für den DTB auf dem Platz.

" Maxi hat im vergangenen Jahr bewiesen, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Auf ihn ist immer Verlass, wenn wir ihn brauchen, so wie jetzt gegen Israel" , begründet Kohlmann die Entscheidung für den Linkshänder.

In den Duellen , die wegen der unsicheren politischen Lage in Israel in Vilinius ausgetragen wird, geht es für die deutsche Mannschaft um den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde. Dort würde das DTB-Team im September auf Japan oder Großbritannien treffen.