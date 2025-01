Davis Cup DTB-Team in Vilnius gegen Israel Stand: 08.01.2025 19:03 Uhr

Die Auftaktpartie der deutschen Tennis-Männer im Davis Cup gegen Israel findet in der litauischen Hauptstadt Vilnius statt.

Das gab der Internationale Tennisverband (ITF) am Mittwoch (8.1.2025) bekannt. Aufgrund der angespannten politischen Lage kann Israel sein Heimspiel nicht im eigenen Land ausrichten.

Stattdessen wird nun am 1. und 2. Februar in der SEB Arena in Vilnius auf Hartplatz gespielt, 1500 Zuschauer finden in der Mehrzweckhalle Platz. Ausgerichtet wird die Partie der ersten Qualifikationsrunde von der ITF.

Team wird zeitnah nominiert

Durch einen Sieg gegen den Außenseiter Israel hätte das DTB-Team in der zweiten Qualifikationsrunde im September gegen Japan oder Großbritannien die Chance, sich für die Finals in Bologna zu qualifizieren.

"Aus sportlicher Perspektive ist das für uns eine gute Lösung, weil wir in Europa bleiben können und uns nach den Australian Open nicht kurzfristig auf einen anderen Belag umstellen müssen" , sagte Bundestrainer Michael Kohlmann: "Jetzt, wo die ITF eine Lösung gefunden hat, werden wir zeitnah unser Team nominieren."