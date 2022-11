Australien erster Davis-Cup-Finalist Überraschungsdoppel macht den Unterschied Stand: 25.11.2022 23:21 Uhr

Australien steht nach einem Krimi-Sieg über Kroatien im Finale um den Davis Cup. Das hatte viel zu tun mit einem Doppel, dessen Besetzung erst ein Geheimnis war und dann eine Überraschung.

Australien setzte sich am späten Freitagabend (25.11.2022) 2:1 gegen den Vorjahresfinalisten Kroatien durch und greift erstmals seit 19 Jahren wieder nach der Trophäe. Gegner im Finale am Sonntag ist Italien oder Kanada, das am Donnerstagabend die deutsche Auswahl mit 2:1 bezwungen hatte.

Im ersten Semifinal-Spiel brachte Borna Coric Kroatien mit einem 6:4, 6:3 gegen Thanasi Kokkinakis in Führung. Danach sorgte Alex de Minaur mit 6:2, 6:2 gegen den 34-jährigen Altmeister Marin Cilic für den Ausgleich.

Australiens Teamchef Hewitt und ein Plan, der aufgeht

Für die Entscheidung sorgten Max Purcell/Jordan Thompson mit einem 6:7 (3:7), 7:5, 6:4 gegen das Weltklasse-Duo Nikola Mektic/Mate Pavic. Dabei war die Besetzung des australischen Doppels erst ein Geheimnis und dann eine Überraschung gewesen.

Australiens Teamchef Lleyton Hewitt hatte im Vorfeld eine Neuauflage des Wimbledon-Finales von 2022 verhindert und Purcell statt dessen regulärem Doppelpartner Matthew Ebden diesmal Thompson zur Seite gestellt. Mit Erfolg. Australien hat damit die Chance auf den ersten Davis-Cup-Titel seit 2003.