Australian Open Stefanos Tsitsipas kämpft sich ins Finale 27.01.2023

Tennisprofi Stefanos Tsitsipas hat als erster Spieler das Finale der Australian Open erreicht. Gegen den Russen Karen Chatschanow siegte der Grieche in vier hart umkämpften Sätzen.

Stefanos Tsitsipas steht zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale. Der 24 Jahre alte Grieche setzte sich am Freitag (27.01.2023) in Melbourne mit 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 in seinem Halbfinale gegen den Russen Karen Chatschanow durch.

Bereits 2021 bei den French Open hatte Tsitsipas um seinen ersten Major-Triumph gespielt, im Endspiel aber in fünf Sätzen gegen Novak Djokovic verloren.

Wieder Djokovic als Gegner?

Auf den Titelfavoriten aus Serbien könnte Tsitsipas nun erneut im Finale der Australian Open am Sonntag treffen. Djokovic duelliert sich noch am Freitag mit dem US-Amerikaner Tommy Paul um das zweite Endspielticket.

Tsitsipas und Chatschanow boten sich von Beginn an ein enges Duell auf Augenhöhe. Wenn es drauf ankam, packte der Grieche zunächst entschlossen zu und spielte seine Erfahrung auf höchstem Level aus. Chatschanow, der im dritten Satz bereits zwei Matchbälle abwehrte, verlor damit auch sein zweites Major-Halbfinale nach den US Open im vergangenen Jahr.