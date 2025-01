Halbfinal-Sieg gegen Badosa Sabalenka im Finale der Australian Open Stand: 23.01.2025 11:46 Uhr

Aryna Sabalenka ist bei den Australian Open nur noch einen Sieg von ihrem anvisierten Titel-Hattrick entfernt. Die Weltranglistenerste aus Belarus setzte sich im Halbfinale gegen die spanische Tennisspielerin Paula Badosa mit 6:4, 6:2 durch.

"Ich bin sicher, sie hasst mich für die nächsten Stunden, den ganzen Tag. Das ist okay, ich halte das aus" , sagte Sabalenka nach dem Sieg über ihre sehr gute Freundin Badosa: "Wenn sie das sieht: Ich verspreche, dass wir shoppen gehen und ich bezahle für alles, was sie will."

Am Ende des Interviews auf dem Platz der Rod Laver Arena schränkte sie aber dann doch noch lächelnd ein: "Ich werde ein Limit setzen, denn sie kann verrückt sein." Im Finale am Samstag (25.01.2025) kann Sabalenka nach 2023 und 2024 zum dritten Mal in Serie beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne triumphieren. Das war zuletzt der Schweizerin Martina Hingis von 1997 bis 1999 gelungen. Im Endspiel trifft die 26-Jährige auf die Siegerin des im Anschluss stattfindenden Halbfinales zwischen der polnischen Favoritin Iga Swiatek und der Amerikanerin Madison Keys.

Favoritin extrem dominant

Sabalenka verdiente sich ihren 20. Sieg in Serie bei den Australian Open durch ihr gewohnt druckvolles Grundlinienspiel und große Qualität beim eigenen Aufschlag. Ihre Gegnerin und Freundin Badosa, die erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in der Runde der besten vier stand, konnte das hohe Tempo nur zu Beginn mitgehen.

Nach 86 Minuten verwandelte Sabalenka ihren ersten Matchball. Danach umarmten sich die Freundinnen am Netz innig. Auf der Tribüne der Rod Laver Arena schaute auch Prominenz zu, unter anderem saß US-Model und TV-Moderatorin Tyra Banks auf der Tribüne.

Freundschaft bleibt bestehen