Australian Open Ruud zieht in die zweite Runde ein Stand: 12.01.2025 08:37 Uhr

Der Norweger Caspar Ruud muss bei den Australian Open hart um den Einzug in die 2. Runde kämpfen. Zheng Qinwen und Mirra Andrejewa werden ihrer Favoritenrolle gerecht. Gewitter sorgen für lange Unterbrechung in Melbourne.

Ein heftiges Gewitter und anschließende Regenfälle haben bei den Australian Open in Melbourne bereits am ersten Wettkampftag für eine lange Unterbrechung gesorgt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten während des Unwetters in Zelten und in der Nähe der Courts Schutz gesucht. Mehrfach schlugen Blitze in unmittelbarer Umgebung der Anlage ein.

Unter anderem musste die Erstrundenpartie von Tatjana Maria gegen Bernarda Pera (USA) auf einem Außenplatz vor Beginn des Tie Breaks im ersten Satz zunächst unterbrochen werden.

Das später angesetzte Match von Jule Niemeier wurde sogar abgesagt und wird voraussichtlich am Montag nachgeholt. Auf den überdachten Plätzen liefen die Spiele weiter.

Munar macht Ruud das Leben schwer

Dort mühte sich der Weltranglistensechste Casper Ruud in die zweite Runde. In seiner Auftaktpartie schlug der dreimalige Grand-Slam-Finalist aus Norwegen den stark aufspielenden Spanier Jaume Munar knapp mit 6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1.

Ruud, der bereits zweimal bei den French Open und einmal bei den US Open das Endspiel erreicht hat, kam in Melbourne noch nie über das Achtelfinale (2021) hinaus.

Kei Nishikori feierte derweil einen emotionalen Comeback-Sieg. Der Japaner wehrte zwei Matchbälle ab und schlug den Brasilianer Thiago Monteiro mit 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:3.

Zheng und Andrejewa souverän

Olympiasiegerin Zheng Qinwen hat ihre Auftakthürde ebenfalls gemeistert. Dank des 7:6 (7:3), 6:1 über Anca Todoni erreichte die Chinesin als erste Top-Ten-Spielerin die zweite Runde. Mit ihrer rumänischen Gegnerin hatte Zheng nur zu Beginn der Partie Probleme.

Ebenfalls souverän präsentierte sich Toptalent Mirra Andrejewa. Die 17 Jahre alte Russin gewann glatt mit 6:3, 6:3 gegen Marie Bouzkova (Tschechien).