Wie ist der aktuelle Stand und wie geht es weiter?

Novak Djokovic wartet derzeit in so genannter Einwanderungshaft im Park Hotel in Carlton . Am Montag (11.01.2022) soll ein Richter darüber entscheiden, ob der Serbe nach Australien einreisen darf. Die Einreisebestimmungen für Australien sind eindeutig. Menschen, die ein Visum besitzen und doppelt geimpft sind, können seit dem 15. Dezember wieder nach Australien einreisen. Wer aber nicht doppelt geimpft ist, muss nachweisen, dass eine Immunisierung aus medizinischen Gründen unmöglich ist.

Die Bundesbehörden werfen dem Tennis-Weltranglistenersten vor, nicht die nötigen Voraussetzungen zu erfüllen, um in das Land einreisen zu können. Djokovic äußert sich nicht zu seinem Impfstatus. Es ist aber davon auszugehen, dass er nicht geimpft ist.

Wie verhält sich die australische Regierung?

Premierminister Scott Morrison erklärte, Djokovic habe nie eine " medizinische Ausnahmegenehmigung " besessen. Er sei auch in längeren Verhören nie in der der Lage gewesen den Grenzschutzbeamten am Flughafen diesen medizinischen Nachweis zu erbringen.