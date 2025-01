Australian Open Ein Tennis-Märchen mit Eva Lys Stand: 14.01.2025 07:41 Uhr

Eva Lys ließ ihren Schläger fallen und schlug ungläubig die Hände vors Gesicht. Die auf den letzten Drücker noch ins Hauptfeld gerutschte Tennisspielerin hatte bei den Australian Open soeben ein kleines Tennis-Märchen erlebt.

Die 23-Jährige zog durch ein 6:2, 6:2 gegen die Australierin Kimberly Birrell erstmals in die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers in Melbourne ein, obwohl sie sich schon fast im Flieger Richtung Heimat gewähnt hatte. "Mein Flug war für morgen früh gebucht" , sagte Lys. "Ich habe fünf Minuten, bevor es losging, erfahren, dass ich das Match spielen werde."

Spaß war der Schlüssel

Die an Nummer 13 gesetzte Russin Anna Kalinskaja zog kurzfristig aus dem Turnier raus, so dass die Hamburgerin als sogenannter Lucky Loser nachrückte. Lys nutzte ihre Chance auf beeindruckende Weise. In der nächsten Runde wartet die Französin Varvara Gracheva.

"Tennis ist ein mentaler Sport. Wenn du null Erwartungen hast und dich nur freust, dass du ein Match spielen darfst, macht es das einfacher", sagte Lys, die erst zum zweiten Mal nach den US Open 2023 bei einem Grand Slam die Auftakthürde nahm.

"Ich bin einfach nur happy" , sagte Lys, die mit einem Dauerlächeln spielte: "Ich habe Fehler gemacht, aber ich war dennoch glücklich, auf dem Platz zu stehen. Das war definitiv der Schlüssel."

Gegnerin überaus nervös

Lys spielte in der Kia-Arena, einer der vier großen Arenen im Melbourne Park, gegen die australische Lokalmatadorin frech und spielstark auf. Die Weltranglisten-128. nutzte die Verunsicherung von Birrell, die sich auf ein Spiel als Außenseiterin gegen Kalinskaja vorbereitet hatte. "Die ist sau nervös, so nervös wäre ich an ihrer Stelle auch" , sagte Lys während eines Gangs zum Handtuch.

Mit vier Breaks gewann Lys den ersten Satz, auch eine Toiletten-Pause brachte Birrell nicht den erhofften Fokus. Lys agierte weiter mutig und gewann nach nur 70 Minuten das Match. Am Spielfeldrand staunte auch Bundestrainer Torben Beltz über den famosen Auftritt. Lys hatte in der letzten Qualifikations-Runde durch eine Dreisatz-Niederlage gegen die Australierin Destanee Aiava den Sprung ins Hauptfeld eigentlich knapp verpasst.

Alexander Zverev spielt am Mittwoch wieder in der Night Session

Die größten deutschen Hoffnungen beim ersten Grand-Slam-Turnier trägt mal wieder Alexander Zverev: Die zweite Partie des Hamburgers wurde wie in der ersten Runde in der Night Session angesetzt: Zverev spielt gegen den Spanier Pedro Martinez am Mittwoch ab 11.00 Uhr MEZ.