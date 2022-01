Australian Open: Das mögliche Djokovic-Aus und die Auswirkungen auf die Setzliste

Regeln im Sport sind oft komplex und unübersichtlich. Das gilt auch für das Profi-Tennis und die Auslosungen bei Turnieren. Der Fall Novak Djokovic könnte deshalb noch viel Bewegung ins Teilnehmerfeld der Australian Open bringen.

Bei Grand-Slam-Turnieren nehmen 128 Spieler:innen teil, jeweils 32 (absteigend die Punktbesten der Weltrangliste) sind so genannte gesetzte Spieler. Damit verfügen diese über einen Sonderstatus in einem Teilnehmerfeld und können in der ersten Runde nicht gegeneinander gelost werden. Das soll verhindern, dass beispielsweise Rafael Nadal (Nr. 6) sofort auf Daniil Medwedew (Nr. 2) trifft.

Rublev könnte profitieren

Djokovic ist als Weltranglistenerster an Nummer eins gesetzt und steht an der oberen Spitze des Tableaus. Sollte sich die australische Regierung allerdings noch dazu entscheiden, Djokovic das Visum zu entziehen und damit eine Teilnahme an den Australian Open verhindern, kommt es mit Blick auf den weiteren Verlauf des Turniers auf den Zeitpunkt an, wann dies geschieht.

Sollte die Entscheidung fallen, noch bevor der offizielle Spiel- und Zeitplan - immer am Tag vor Turnierbeginn (Montag, 17.1.2022) - veröffentlicht ist, dann müssten einige Teile des Tableaus neu geordnet werden. Dann käme es zwar zu keiner Neuauslosung, aber immerhin zu einem bemerkenswerten Stühlerücken.

Hohe Einnahme für einen " Lucky Loser "

Für diesen Fall würde die Nummer fünf des Turniers, der Russe Andrej Rublev, die Spitzenposition von Djokovic einnehmen. Im Gegenzug würde die aktuelle Nummer 17 der Setzliste, der Franzose Gael Monfils, auf die Position fünf rücken. Der 33. Spieler der Turnier-Meldeliste, der Kasache Alexander Bublick, würde dann als 33 noch "gesetzt" werden und die Setzposition 17 von Monfils erhalten. Der dann im Feld noch fehlende Spieler (Djokovic zählt dann nicht mehr) würde durch einen sogenannten "Lucky Loser" ersetzt.

Ein "Lucky Loser" ist ein Spieler, der im Vorfeld im Finale der Qualifikationsrunde für das Hauptfeld verloren hat und eigentlich keine Teilnahmeberechtigung an den Australian Open hätte. Dieser Spieler würde dann ins Hauptfeld nachrücken und eine neue Chance erhalten. Zudem hätte er damit eine Einnahme von 103.000 australischen Dollar (ca. 65.000 Euro) sicher.

Andere Setzliste bei späterer Regierungsentscheidung

Würde die Regierungsentscheidung allerdings erst nach Bekanntgabe des offiziellen Spiel- und Zeitplans fallen, dann würde die Position eins direkt von einem "Lucky Loser" besetzt - und im Feld bliebe alles beim Alten.

Für den eher unwahrscheinlichen Fall dass die Regierungsentscheidung aber erst nach einem für den Serben erfolgreichen Erstrunden-Match oder sogar noch später fällt, würde Djokovic so behandelt, als hätte er vom Turnier zurückgezogen - etwa wegen einer Verletzung. Dann würde sein nächster Tableau-Gegner kampflos in die nächste Runde einziehen.

Stand: 13.01.2022, 12:13