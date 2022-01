Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, da litt Danielle Collins in Melbourne Höllenqualen. So stark waren die Schmerzen im Unterleib, dass die US-Amerikanerin während eines WTA-Turniers auf dem Court zusammensackte, sich auf dem Boden krümmte und dann unter Tränen weiterspielte. "Schließlich", erzählte Collins, "kam ich an den Punkt, an dem ich es weder körperlich noch geistig aushalten konnte."

Zweites Grand-Slam-Halbfinale für Collins

Dieser Tage ist die 28 Jahre alte Tennisspielerin wieder in Melbourne - und hat den größten Erfolg ihrer Karriere dicht vor Augen. Zum zweiten Mal steht sie in einem Grand-Slam-Halbfinale, 2019 war ihr dies ebenfalls bei den Australian Open gelungen. Nach langem Rätselraten, vielen Arztbesuchen und einer Operation im vergangenen April gehören die außergewöhnlich starken Regelschmerzen der Vergangenheit an. Und Collins spielt besser denn je.