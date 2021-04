Video: HBL - Kieler Sieg in Melsungen sorgt für Spannung im Meisterschaftsrennen

Sportschau. . 03:30 Min. . ARD.

In der Handball-Bundesliga benötigte der THW Kiel einige Minuten, um in das Spiel gegen den MT Melsungen zu finden. Dann drehte Kiel auf, entschied das Spiel für sich und bleibt damit dicht dran am Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt. | video