Kommentar zum Fall Peng Shuai: IOC macht sich lächerlich - und mitschuldig

Sportschau. . 01:51 Min. . Verfügbar bis 22.11.2022. ARD. Von Steffen Wurzel.

Nach Wochen ohne Lebenszeichen ist die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai wieder aufgetaucht. In einer Video-Schalte mit IOC-Chef Thomas Bach teilte sie mit, dass sie wohlauf und in Sicherheit sei. Doch dass Peng in der direkten Aufsicht der chinesischen Staatssicherheit steht, blieb vom IOC unkommentiert.