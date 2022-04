ATP-München: Daniel Altmaier schlägt Altstar Kohlschreiber in Runde eins

In Runde eins des ATP-Turniers in Münchens kam es zum deutsch-deutschen Duell zwischen Daniel Altmaier und Philipp Kohlschreiber. Am Ende setzte sich Altmaier in drei Sätzen durch.