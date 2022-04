Oscar Otte - Mehr als ein Meme

Einst bekannt für seine Kiffer-Geste in Wimbledon. Doch mit 28 Jahren spielt Oscar Otte so gut wie noch nie - und hat durch seine Auftritte in München sogar das Zeug zum Fanliebling.