Weltranglistenpunkte für die ATP-Turniere in Queens, Eastbourne und ATP-Challenger-Turniere in Großbritannien bleiben dagegen bestehen. Russischen und belarusischen Spielern hätten in dieser Zeit alternative Spielmöglichkeiten offen gestanden - anders als während Wimbledon. Die WTA geht mit ihren Turnieren in Nottingham, Birmingham und Eastbourne auf dieselbe Weise um.

Sanktionen gegen englischen Verband möglich

Dennoch erwägt die ATP nun Sanktionen gegen den englischen Tennisverband LTA. "Sanktionen im Zusammenhang mit der Verletzung von ATP-Regeln durch die LTA werden separat bewertet" , hieß es in der Mitteilung.

Quelle: nch