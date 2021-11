ATP Finals: Zverev verliert gegen Angstgegner Medwedew

Der Weltranglistendritte Alexander Zverev hat am Dienstag (16.11.2021) sein zweites Gruppenmatch bei den ATP Finals nach einem Krimi gegen den russischen Titelverteidiger Daniil Medwedew trotz starken Aufbäumens mit 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (6:8) verloren. Es war bereits seine fünfte Niederlage in Folge gegen den US-Open-Champion aus Russland.

Zverev: "Das Turnier ist noch nicht vorbei"

Zverev sagte nach der knappen Niederlage: "Ich bin okay. Ich habe immer noch die Chance, das Turnier zu gewinnen. Das Turnier ist noch nicht vorbei." Medwedew bilanzierte: "Das ist ein Match, an das man sich erinnern wird. Es war unglaublich. Beim letzten Punkt habe ich einfach alles rausgehauen. So ist Tennis - mal hast du Glück, mal nicht."

"Endspiel" gegen Hurkacz

Seine Auftaktpartie hatte Zverev nach der verletzungsbedingten Aufgabe des Italieners Matteo Berrettini gewonnen. Damit kommt es bei dem Millionen-Event am Donnerstag zum interessanten Gruppen-Showdown. Die Entscheidung fällt, wenn Zverev am letzten Vorrunden-Spieltag seiner Gruppe auf Hubert Hurkacz trifft. Den bisher einzigen Vergleich mit dem polnischen Weltranglisten-Neunten entschied Zverev vor mehr als zwei Jahren für sich.

In Turin, dem neuen und bis 2025 festgelegten Austragungsort der ATP Finals, muss Zverev seine Rote Gruppe auf dem ersten oder zweiten Platz beenden, um das Halbfinale zu erreichen. Medwedew hat nun schon zwei Siege. Im vergangenen Jahr war die deutsche Nummer eins beim Saisonfinale der acht Jahresbesten in der Gruppenphase gescheitert.