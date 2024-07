Wimbledon - Zweite Runde Altmaier und alle deutschen Frauen ausgeschieden Stand: 04.07.2024 20:44 Uhr

An einem ernüchternden Wimbledon-Donnerstag (04.07.2024) hat sich ein deutsches Tennis-Trio vom Rasenklassiker verabschiedet.

Die beiden letzten verbliebenen deutschen Frauen Jule Niemeier und Laura Siegemund schieden ebenso wie Daniel Altmaier beim berühmtesten Tennis-Turnier der Welt in der zweiten Runde aus. Alle drei gingen als Außenseiter in ihre Begegnungen und verpassten Überraschungen.

Rybakina siegt in drei Sätzen gegen Siegemund

Siegemund stemmte sich kämpferisch stark gegen die Niederlage, musste sich aber trotz einer guten Leistung mit 3:6, 6:3, 3:6 der früheren Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan geschlagen geben.

Niemeier zog gegen die Ukrainerin Jelina Switolina mit 3:6, 4:6 den Kürzeren. Damit herrscht bei den Damen Tristesse statt Festtagsstimmung: Keine Einzelspielerinnen ist in Runde drei dabei.

Altmaier unterliegt in fünf Sätzen

Für Altmaier endete der sportliche Höhepunkt der Rasensaison nach einer Fünf-Satz-Niederlage gegen den Kanadier Denis Shapovalov. Vor dem Auftritt von Olympiasieger Alexander Zverev steht nur Jan-Lennard Struff in der dritten Runde. Der Sauerländer bekommt es am Freitag mit dem Ex-US-Open-Sieger Daniil Medwedew aus Russland zu tun.

"Es ist schade, gegen Denis direkt in der zweiten Runde zu spielen, gegen einen, der sich auf Rasen am wohlsten fühlt", sagte Altmaier nach dem 6:7 (3:7), 3:6, 6:1, 7:6 (7:3), 4:6 in der tags zuvor verlegten Partie gegen den Wimbledon-Halbfinalisten von 2021.

"Die Matches werden mir helfen"

"Ich denke, ich habe mir meine Chancen erarbeiten können, das Match zu gewinnen. Ich weiß nicht, warum ich unzufrieden sein sollte", bilanzierte der 25-Jährige: "Ich habe in fünf Sätzen gewonnen und in fünf Sätzen verloren gegen einen, der hier Halbfinale gespielt hat. Ich habe eine lange Karriere vor mir. Die Matches werden mir helfen."

Nach dem verlorenen zweiten Durchgang agierte Altmaier offensiver, gewöhnte sich an das Tempo und fand besser in seinen Rhythmus. Altmaier glich gegen den wankelmütigen Linkshänder aus Kanada nach Sätzen aus, konnte den Schwung aber nicht für sich nutzen. Zum Auftakt war Altmaier sein erster Sieg im Wimbledon-Hauptfeld gelungen.

Auch das Notitzbuch half nicht

Für Niemeier endete der Rasenklassiker zwei Jahre nach ihrem Viertelfinaleinzug zum zweiten Mal nacheinander in der zweiten Runde. Anfang des zweiten Satzes holte Niemeier ein Notizbuch hervor und las etwas auf Zetteln nach, sie musste aber nach 75 Minuten ihrer Gegnerin Switolina gratulieren. 34 leichtere Fehler waren zu viel.

Djokovic mit Mühe gegen die Nummer 277

Der serbische Tennis-Topstar Novak Djokovic vermied vor seiner auf der Tribüne zuschauenden Familie einen fünften Satz und machte mit Mühe den Einzug in die dritte Runde perfekt. Bei seinem zweiten diesjährigen Auftritt an der Londoner Church Road gewann der 37-Jährige gegen den 15 Jahre jüngeren Briten Jacob Fearnley 6:3, 6:4, 5:7, 7:5.

Der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger musste zwei Tage nach seinem problemlosen Einstieg in den Rasenklassiker den ersten Satzverlust hinnehmen und wirkte gegen den britischen Wildcard-Inhaber auch danach angreifbar. In dieser Form dürfte es nicht für seinen angestrebten achten Wimbledon-Titel reichen. Fearnley ist nur die Nummer 277 der Welt.

Kurze Reha-Zeit nach Knie-Operation

"Er hat mich arbeiten lassen" , sagte Djokovic: "Ich hatte wahrscheinlich im vierten Satz etwas Glück. Dieses Match hätte es wahrscheinlich verdient gehabt, in den fünften Satz zu gehen. Aber ich bin glücklich, dass es nicht so gekommen ist." Am Samstag kämpft Djokovic nun gegen Alexei Popyrin aus Australien um das Erreichen des Achtelfinales. "Körperlich habe ich mich okay gefühlt" , sagte Djokovic und gab Entwarnung.

Nach seinem Rückzug von den French Open war er Anfang Juni am Knie operiert worden. Trotz der kurzen Rehazeit entschied sich der Weltranglisten-Zweite für einen Wimbledon-Start und strebt seinen 25. Grand-Slam-Titel an.