Davis Cup, Viertelfinale gegen Kanada Altmaier bringt Deutschland in Führung Stand: 20.11.2024 15:12 Uhr

Die deutsche Tennismannschaft ist im Viertelfinale des Davis Cups gegen Kanada mit 1:0 in Führung gegangen. Daniel Altmaier gewann sein Einzel gegen Gabriel Diallo.

In zwei Sätzen mit 7:6, 6:4 behielt der 88. der Weltrangliste am Mittwoch (20.11.2024) die Oberhand gegen den zwei Ränge vor ihm platzierten Kanadier. Im zweiten Einzel tritt Jan-Lennard Struff gegen Denis Shapovalov an.

"Es war fantastisch, ein Traum wird wahr. Ich bin so dankbar, hier gegen Kanada spielen zu können", sagte Altmaier im Anschluss. Auch bei einer Niederlage Struffs bliebe der Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) eine gute Ausgangslage - in ein entscheidendes Doppel ginge das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann dank seiner Spezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz als Favorit. Das Duo hatte sich erst am Sonntag den Titel bei den ATP Finals geschnappt.

Mögliches Halbfinale gegen die Niederlande

Altmaier startete die deutsche Davis-Cup-Mission mit einem möglichen Halbfinale gegen die Niederlande am Freitag vor Augen. Die Niederländer hatten am Dienstagabend recht überraschend Spanien aus dem Turnier genommen und an einem emotionalen Abend die einzigartige Karriere von Rafael Nadal beendet.

Der 26 Jahre alte Altmaier fand mit einem schnellen Break gut in die Partie. Weil Diallo sich in einem extrem engen Satz aber zurückkämpfte, musste der Kempener über die volle Distanz gehen. Den Tiebreak schnappte er sich zur Freude der rund 200 deutschen Anhänger nach 1:15 Stunden Spielzeit dann souverän.

Auch im zweiten Durchgang blieb es auf überschaubarem Niveau ausgeglichen - erneut mit dem besseren Ende für Altmaier, der nach 1:57 Stunden seinen ersten Matchball verwandelte.