Alexander Zverev und die Bedeutung der ATP-Ermittlungen

Es ist nur sehr schwer vorstellbar, wie es derzeit um das Seelenleben von Alexander Zverev bestellt ist. Es stehen seit Langem die schweren Vorwürfe seiner Ex-Partnerin Olga Scharypowa im Raum.

Diese hatte gegen Zverev in zwei längeren Artikeln im Tennismagazin "Raquet" im November 2020 sowie auf der Internetplattform "slate.com" im August 2021 mehrfach Anschuldigungen über physische und psychische Gewalt während der 13-monatigen Beziehung mit dem Berufssportler erhoben. Zverev bestreitet sämtliche Vorwürfe und weist sie als "verleumderisch und unwahr" zurück.

Da Scharypowa bislang von einer Klage absah, stehen sich beide Seiten nun unversöhnlich mit ihren Aussagen gegenüber. Eine juristische Untersuchung von Seiten der Staatsanwaltschaft ist derweil nicht öffentlich bekannt - was die Angelegenheit für Zverev pikant macht.

Zverev will seinen "Namen reinwaschen"

"Es fällt mir sehr schwer, meinen Namen reinzuwaschen, und nur mit so etwas kann ich das komplett tun" , sagte der 24-Jährige am Mittwoch (06.10.2021; Ortszeit) bei einer Pressekonferenz am Rande des Masters-Turniers in Indian Wells.

Allein die Vereinigung der Profitennis-Spieler ATP hatte am vergangenen Montag angekündigt, eine Untersuchung bezüglich des ATP-Turniers in Shanghai im Jahr 2019 einzuleiten, weil es dort zu gewalttätigen Handlungen von Zverev gegenüber Scharypowa gekommen sein soll.

"Die gegen Alexander Zverev erhobenen Vorwürfe sind ernst zu nehmen und wir haben die Verpflichtung, ihnen nachzugehen" , wird ATP -Chef Massimo Calvelli in einer Mitteilung der Organisation zitiert.

"Ich bin relativ froh, dass es jetzt endlich mal passiert. Die ATP hat, um ehrlich zu sein, ein Jahr zu lange gewartet" , sagte Zverev nach Bekanntwerden der Untersuchungen. Er sei daher froh, "dass die ATP endlich mal ihren Arsch bewegt und ein bisschen was macht. Ich bin tatsächlich recht glücklich darüber, weil das hoffentlich dazu führt, dass das Thema dann erledigt ist" .

Nur chronologische ATP-Untersuchungen?

Ob diese internen Untersuchungen der ATP für Zverev bei der Aufklärung aber tatsächlich auch (öffentlichkeitswirksam) hilfreich sind, ist allerdings mit Zweifeln behaftet. Es werde " nicht inhaltlich ermittelt. Sondern die ATP möchte sich einen Überblick über die Chronologie der Ereignisse verschaffen und will mit dem Spieler diesbezüglich sprechen. In keinem Fall kann die ATP aber urteilen. Hier wird immer der Spruch eines Gerichts abgewartet werden müssen" , teilt ein der Tennis-Organisation nahe stehender Experte, der anonym bleiben möchte, der Sportschau mit. Aufgrund der fehlenden juristischen Ermittlungen dürfte es aber zunächst keine Konsequenzen seitens der ATP geben.

Seit diesem Sommer ist Zverev Klient der US-amerikanischen PR -Agentur "Berk Communications", die sich unter anderem darauf spezialisiert hat, die Reputation von Spitzensportlern wieder aufzupolieren.

Dies war der Agentur etwa bereits mit dem US-Baseball-Star Alex Rodriguez, der nach einem positiven Doping-Test für 162 Spiele - eine gesamte Saison in der Major League Baseball - gesperrt war, gelungen. Einen ähnlichen positiven Effekt dürfte sich auch Zverev von der PR-Agentur vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen erhoffen.

Einstweilige Verfügung erwirkt

Den Rechtsweg beschreitet Zverev in Sachen Berichterstattung. Man habe "eine einstweilige Verfügung gegen den Herausgeber und den Journalisten der falschen Behauptungen erwirkt, die besagt, dass die Anschuldigungen verleumderisch und falsch sind" , teilte Zverev via Twitter mit.

Autor beider Berichte war Ben Rothenburg, einer in der Tennisszene bestens vernetzter Autor, der auch für die renommierte "New York Times" berichtet. "Dennoch verstoßen sowohl der Verleger als auch der Journalist vorsätzlich gegen diese gerichtliche Anordnung, indem sie die Berichterstattung nicht einstellen und die Behauptungen weiterhin wiederholt in den sozialen Medien verbreiten. Meine Anwälte haben weitere Verfahren eingeleitet" , so Zverev.

Anders als der deutsche Tennisprofi derzeit hofft, dürfte ihn diese unerfreuliche Angelegenheit wohl noch etwas länger beschäftigen.

Stand: 07.10.2021, 13:00