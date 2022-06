Sportsommer 2022 EM, Tour de France, Wimbledon und "Die Finals" Stand: 10.06.2022 18:51 Uhr

Der Sportsommer 2022 hat etliche Höhepunkte zu bieten: etwa eine Fußball-EM, die Tour de France und "Die Finals".

Die Fußballer müssen bis in den Spätherbst warten, dann spielen sie ihr Großereignis des Jahres mit der Weltmeisterschaft in Katar. Die Fußballerinnen sind schon im Juli mit ihrer Europameisterschaft an der Reihe.

Aber der Sommer hat schon früher und in vielen anderen Sportarten hochklassige Veranstaltungen und Turniere zu bieten. Mitte August kommt es sogar zu den European Championships in München, bei denen in neun Sportarten die Europameisterinnen und Europameister gesucht werden.

Auf nationaler Ebene stechen "Die Finals" hervor, bei denen in 15 Sportarten die deutschen Meisterinnen und Meister ermittelt werden. Die Sportschau überträgt ausführlich aus Berlin an vier Tagen im Juni. Auch andere Großereignisse wie die Fußball-EM, die Tour de France und den CHIO in Aachen gibt es viele Stunden lang live in der Sportschau zu sehen.

Hier eine chronologische Übersicht des Sportsommers 2022:

Beachvolleyball: WM

Wann? 10. - 19. Juni 2022

Wo? Rom

Schwimmen: WM

Wann? 18. Juni bis 3. Juli

Wo? Budapest

Diverse Sportarten: "Die Finals"

Wann? 23. bis 26. Juni

Wo? Berlin

Sportarten: 3x3 (Basketball), Bogenschießen, Fechten, Geräteturnen, Kanu, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Trial (Radsport), Rhythmische Sportgymnastik, Rudern, Schwimmen, Speed-Kanu-Polo, Trampolinturnen, Triathlon

Live im Ersten: Die Sportschau wird am 23. knapp vier und am 25. knapp zehn Stunden live aus Berlin übertragen.

Reitsport: CHIO

Wann? 24. Juni bis 3. Juli

Wo? Aachen

Der Springreiter Marcus Ehning beim CHIO 2019

Tennis: Wimbledon

Wann? 27. Juni bis 10. Juli

Wo? London

Radsport: Tour de France

Wann? 1. bis 24. Juli

Wo? überwiegend Frankreich, Start in Kopenhagen

Fußball: EM Frauen

Wann? 6. bis 31. Juli

Wo? England

Leichtathletik: WM

Wann? 15. bis 24. Juli

Wo? Eugene/Oregon (USA)

Kanusport: WM

Wann? 26. bis 31. Juli

Wo? Augsburg

Die Olympiasiegerin im Kanuslalom: Ricarda Funk

Reitsport: WM

Wann? 6. bis 14. August

Wo? Herning (Dänemark)

Diverse Sportarten: European Championships

Wann? 11. bis 21. August

Wo? München

Sportarten: Beachvolleyball, Bouldern, Kanu, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Turnen, Triathlon

Schwimmen: EM

Wann? 11. bis 21. August

Wo? Rom

Volleyball: WM (Männer)

Wann? 26. August bis 11. September

Wo? Polen und Slowenien

Basketball: EM

Wann? 1. bis 18. September

Wo? Köln und Berlin

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft freut sich

Volleyball: WM (Frauen)

Wann? 23. September bis 15. Oktober

Wo? Niederlande und Polen