Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . Verfügbar bis 26.11.2020. Das Erste.

Leverkusen darf in Europa überwintern, der FC Bayern glänzt dank Robert Lewandowski in Belgrad, Borussia Dortmund blickt aufs Champions-League-Rückspiel in Barcelona - und Russland droht in der Doping-Affäre eine harte Strafe.